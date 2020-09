Genève : Un dispositif pour éviter aux aînés d’être hospitalisés

Après l’avoir testé dans deux quartiers, le Canton lance un nouveau système d’accompagnement à domicile des personnes âgées fragiles.

Genève veut empêcher les hospitalisations inutiles de personnes âgées fragiles. Pour y parvenir, un dispositif de coordination de soins, portant l’acronyme de COGERIA, se déploiera progressivement sur tout le territoire cantonal d’ici à 2023. Un test a été mené avec satisfaction dans le quartier de la Servette et à Meyrin.

Le projet COGERIA vise à améliorer la prise en charge à domicile des personnes âgées fragiles au travers, notamment, d’une plus grande coordination des soins, a précisé mardi devant les médias le directeur général de la santé Adrien Bron. Une équipe pluridisciplinaire devra évaluer l’état du patient en étroite coopération avec le médecin traitant.

Ce comité d’experts comprend notamment des gériatres, des chefs de clinique et du personnel infirmier. Il s’agit de soutenir les médecins de ville et non de les remplacer, a relevé le conseiller d’Etat genevois Mauro Poggia. Le magistrat espère que le projet fera des émules dans d’autres cantons, voire suscitera un intérêt fédéral.