Histoire belge : Un divorce fêté… en faisant l'amour en pleine rue

Ils se sont rencontrés au tribunal après avoir réglé leurs divorces respectifs. Après deux bières, ils ont décidé de faire l'amour dans la rue. Ce qui n'a pas plu à la justice belge.

Le cœur a ses raisons que la raison ignore... et le choix d'un partenaire «amoureux» peut parfois défier toutes les frontières du possible. Un couple de Belges l'a démontré à Liège, lors de l'automne 2020, en faisant l'amour... dans la rue, à la sortie du tribunal, où chacun venait de divorcer!

C'est le quotidien La DH qui en fait écho dans ses pages, ce jeudi, car ces deux personnes viennent d'être condamnées devant le tribunal correctionnel de Liège pour «avoir entretenu des relations sexuelles en pleine rue et en pleine journée».

Des peines lourdes pour un coup de folie

«J'ai rencontré Annick au tribunal», a expliqué le bien nommé Mimi face au juge. «Après lui avoir offert des cigarettes, on a été boire deux bières et elle m'a demandé de venir dans la rue où on a fait l'amour, car tous les hôtels étaient fermés (NDLR: en raison des mesures sanitaires liées à la crise du Covid-19)».