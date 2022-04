Hongkong : Un DJ militant condamné à 40 mois de prison

L’animateur radio pro-démocratie Tam Tak-chi a été jugé coupable de «discours séditieux» en vertu d’une loi héritée de l’époque coloniale britannique.

Plus connu sous son pseudonyme «Fast Beat», le DJ fait partie de ces militants de plus en plus nombreux à être poursuivis pour sédition aux termes de cette loi rarement utilisée jusque-là, mais que les procureurs ont ressortie après les massives et parfois violentes manifestations pro-démocratie de 2019.