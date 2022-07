Terrorisme: Un djihadiste canadien condamné à perpétuité aux Etats-Unis

Terrorisme : Un djihadiste canadien condamné à perpétuité aux États-Unis

Le djihadiste était aussi le narrateur présumé de «vidéos de recrutement» illustrées par des images des attentats de l’organisation en France et en Belgique.

Un djihadiste canadien présenté comme un acteur clé de la propagande du groupe État islamique (EI), et qui prêtait sa voix à ses vidéos, a été condamné vendredi à la réclusion à perpétuité par la justice américaine.

Mohammed Khalifa, né en Arabie saoudite il y a 39 ans, avait plaidé coupable en décembre de «soutien à une association de malfaiteurs terroriste ayant provoqué la mort». Selon l’acte d’accusation, il avait quitté le Canada en 2013 pour rejoindre l’EI en Syrie. Il avait rapidement pris du galon au sein du «califat» autoproclamé instauré par le groupe entre 2014 et 2019, à cheval entre l’Irak et la Syrie. Dès 2014, il était devenu un «membre clé» de la cellule de propagande de l’organisation djihadiste, en raison notamment de sa maîtrise de l’anglais et de l’arabe.