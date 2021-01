Stefano C., 24 ans, père de famille nombreuse, époux d’une Allemande d’origine turque, vient d’être extradé vers l’Italie, le pays dont il a le passeport mais qu’il doit peu connaître pour avoir grandi à Saint Gall. C’est ce que nous apprend le journaliste d’investigation Kurt Pelda dans le Tages Anzeiger ce samedi.

Récapitulons. Stefano naît en Suisse. Il grandit à Saint-Gall où, avec son permis C, il ambitionne de devenir boxeur professionnel avant finalement de faire un apprentissage d’électricien. L’histoire ne dit pas si son mariage avec une Allemande d’origine turque marque un tournant dans sa vie.

Toujours est-il que Stefano s’installe dans la province syrienne d’Idlib avec son épouse et l’enfant de cette dernière en septembre 2014. Trois autres enfants naîtront de leur union, alors que Stefano combat aux côtés de la branche syrienne d’Al-Qaïda, le front al-Nostra.

Le Renseignement italien dans l’équation

Mais le vent tourne et les djihadistes se replient. Stefano commence à se creuser la tête pour sauver sa peau et celle de sa famille. Il est a priori approché par le Renseignement italien qui le persuade de se rendre. Ce qui sera finalement fait récemment dans la zone frontalière entre la Turquie et la Syrie.