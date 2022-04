Tennis : Un Djokovic aux deux visages se qualifie pour la finale à Belgrade

Toujours en quête de consistance, le N°1 mondial est venu à bout du Russe Karen Khachanov (ATP 26) en trois sets (4-6, 6-1, 6-2) en demi-finale du tournoi ATP 250 de Belgrade.

«Nole» a présenté alors un visage radicalement différent, plus régulier au service, plus précis sur ses retours, en maîtrise de l'échange, et a déroulé les deux manches suivantes face à un adversaire qu'il avait déjà battu cinq fois lors de leurs six précédentes confrontations.