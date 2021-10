Lausanne : Un doctorant de l’UNIL remporte à Paris un concours de vulgarisation

Yohann Thenaisie, qui prépare une thèse à l’Université de Lausanne, a reçu le premier prix du concours international «Ma thèse en 180 secondes» devant 23 autres candidats.

Yohann Thenaisie, de l’Université de Lausanne, a soulevé l’enthousiasme du jury du concours «Ma thèse en 180 secondes» avec sa présentation fine et imagée des recherches menées dans le cadre de sa thèse.

Ils étaient 24 finalistes, tous doctorants, venus de toute la francophonie dans l’espoir de remporter la septième édition du concours international de vulgarisation et d’éloquence «Ma thèse de 180 secondes». Et c’est un Lausannois qui est reparti avec le trophée: Yohann Thenaisie, doctorant à l’Université de Lausanne (UNIL). En trois minutes, il séduit, jeudi soir à Paris, le jury avec son talent oratoire et sa capacité à expliquer l’objet de sa recherche.