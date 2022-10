Un docu sur les coulisses peu reluisantes de Glee

États-Unis : Un docu racontera les coulisses peu reluisantes de «Glee»

Une série en trois épisodes abordera les polémiques et autres controverses entourant le feuilleton créé par Ryan Murphy.

Chris Colfer, Naya Rivera et Lea Michele (de g. à dr.) dans la série «Glee».

Diffusée de 2009 à 2015, «Glee» a fait les beaux jours de la Fox, mais également des sites et magazines people, et pas pour de bonnes raisons. Il faut dire que ce qui se déroulait dans les coulisses de la série imaginée par Ryan Murphy – également à l’origine de «Dahmer» – n’était pas aussi joli et bienveillant que ce que l’on voyait à l’écran. C’est à ce qui se passait hors du champ des caméras qu’a décidé de s’intéresser Discovery+ en commandant une série documentaire en trois épisodes, a appris Deadline.