Channel 4

Un docu sur les Spice Girls en préparation

Channel 4 racontera l’histoire du plus célèbre des girls band grâce à des images d’archives et des interviews.

Le 8 juillet 2021, cela fera 2 5 ans qu’est sorti «Wannabe», premier titre –et premier tube– des Spice Girls. Pour fêter dignement cet anniversaire, Channel 4 prépare un documentaire en plusieurs épisodes sur le girls band qui a vendu le plus d’albums dans le monde à ce jour. «Girl Powered: The Spice Girls» (titre provisoire) sera composé d’images d’archives et d’interviews que la chaîne promet «révélatrices».

Les téléspectateurs découvriront comment le groupe anglais s’est formé dans les milieu des années 1990 et la manière dont Victoria, Emma, Geri, Mel C et Mel B ont réussi à se hisser au sommet des charts dans un paysage musical alors dominé par Blur et Oasis dans leur pays d’origine. La date de diffusion du documentaire n’a pas été communiquée par Channel 4