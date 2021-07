SORTIE LE 15 SEPTEMBRE - Un docu sur Schumacher va sortir sur Netflix

Un documentaire intitulé «Schumacher» sortira sur Netflix, le 15 septembre, et retracera la vie et la carrière du septuple champion du monde de Formule 1, qui n'a plus été vu en public depuis son grave accident de ski en 2013. Le portrait de la légende du sport automobile, aujourd'hui âgée de 52 ans et dont l'état de santé reste tenu secret, est «le seul film soutenu par sa famille», annonce la plateforme, dans un communiqué, vendredi.