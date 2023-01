Brésil: Document compromettant chez un ex-ministre de Jair Bolsonaro

Brésil : Un document compromettant chez un ex-ministre de Jair Bolsonaro

Le texte de trois pages, dont le contenu a été publié par le journal vendredi, prévoit que le gouvernement fédéral prenne le contrôle du Tribunal supérieur électoral (TSE), qui veille à la bonne marche du scrutin, «pour assurer la préservation et le rétablissement de la transparence, et approuver la régularité du processus électoral de la présidentielle de 2022». Une mesure considérée comme anticonstitutionnelle par de nombreux juristes. Dans la pratique, cela signifie que l’intention aurait été d’annuler l’élection de Lula.

Un premier élément de preuve

Anderson Torres, qui se trouve aux États-Unis, a tweeté, jeudi soir, que ce brouillon se trouvait «probablement dans une pile de documents censée être détruite en temps voulu» et que son contenu a fuité et est «hors de son contexte». Il était déjà sur le sol américain quand plusieurs milliers de bolsonaristes ont envahi et saccagé le Palais présidentiel, le Congrès et la Cour suprême dans la capitale brésilienne, dimanche.