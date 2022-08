États-Unis : Un documentaire charge Armie Hammer

Des ex-copines de l’acteur accusé de cannibalisme et de viols se sont exprimées dans «House of Hammer». Elles ont raconté des faits sordides.

Dans le programme, ce n’est pas seulement l’acteur qui est critiqué, mais l’ensemble de sa famille. Imago

Plus d’une année après les premières révélations concernant le comédien de 35 ans, un programme en trois épisodes pourrait bien écorner encore un peu plus l’image d’Armie Hammer. Dans «House of Hammer», disponible dès le 2 septembre 2022 sur la chaîne Discovery+ et dont la bande-annonce a été diffusée mercredi 10 août 2022, des ex-copines de l’Américain ont pris la parole pour partager leurs expériences avec la star. Elles sont glaçantes.

«Au début, j’avais l’impression que tout était parfait. Ensuite, les choses ont changé. Il repousse vos limites chaque fois un petit peu plus. Vous êtes à lui complètement. Il m’a dit qu’il était à 100% un cannibale, qu’il voulait me manger. Je me suis mise à flipper», a raconté Courtney Vucekovich. Elle a ajouté que Hammer devenait très fréquemment «fou» lors de leurs ébats: «Il m’a attachée jusqu’à ce que je sois complètement immobilisée. Je fermais les yeux et j’attendais que ça se termine.» On voit également dans cette bande-annonce un message envoyé par Hammer à Julia Morrison: «J’ai un fantasme à propos de quelqu’un qui prouverait son amour et sa dévotion en s’attachant dans un lieu public de nuit en laissant son corps en libre accès. J’aimerais voir des étrangers te baiser.» D’autres SMS disaient: «Tu m’appartiens pour toujours» ou «Je décide quand tu manges, quand tu dors, quand tu baises.» On entend aussi un message vocal de l’acteur qui prononce très calmement: «Je veux t’attacher si fort que tu sois dans l’incapacité de bouger pour te faire tout ce que je veux. Je veux pénétrer chaque trou de ton corps jusqu’à ce que j’en aie fini.»

Ce n’est pas tout. La tante d’Armie Hammer a aussi pris la parole. «Quand toutes ces histoires sont sorties, je n’étais pas surprise. Tu ne te réveilles pas un jour pour devenir ce mec sombre, qui veut tout contrôler, et qui est auteur de maltraitances. Son comportement est ancré profondément en lui. De l’extérieur, nous étions une famille parfaite», a confié Casey Hammer, sœur du père d’Armie, sous-entendant que toute sa richissime famille était dysfonctionnelle. «Si vous faites un pacte avec le diable, alors la famille Hammer sera la première à vous serrer la main. Chaque génération a été impliquée dans les choses les plus sombres possible.»

«Les accusations de viol et d’abus à propos d’Armie Hammer ne sont que la partie émergée de l’iceberg en ce qui concerne la famille Hammer. Avec ce documentaire, nous sommes témoins de détails vraiment troublants et de secrets sinistres que l’argent et le pouvoir ne pouvaient pas cacher éternellement», a résumé un des producteurs du programme cité dans un communiqué relayé par «People». L’avocat du comédien, qui a été marié de 2010 à 2020 avec la journaliste Elizabeth Chambers avec laquelle il a eu deux enfants, a répété dans les médias que toutes les relations de son client avaient été consenties et qu’il réfutait toutes les accusations de viol. Hammer a suivi une cure de désintoxication à l’alcool, à la drogue et au sexe.

Victime ou témoin d’une agression sexuelle? Police: 117

Violencequefaire (anonyme et gratuit, réponse dans les 3 jours)

Centres d’aide aux victimes LAVI Et pour les jeunes: ciao.ch (11-20 ans) et ontécoute.ch (18-25 ans)

Pro Juventute (24/7): 147

Patouch: 0800 800 140