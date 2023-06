Un documentaire en préparation sur la survie des 4 enfants dans la jungle

Deux oscars dans le cinéma documentaire

J’ai eu «une première réunion avec une personne qui a remporté deux Oscars dans le domaine du cinéma documentaire», a répondu le président Petro aux journalistes qui l’interrogeaient sur une éventuelle production basée sur l’incroyable histoire de la fratrie: Lesly (13 ans), Soleiny (9 ans), Tien Noriel (5 ans) et Cristin (1 an). «Nous devons parler à la famille, aux communautés indigènes (et) ouvrir la banque d’images d’archives», a indiqué M. Petro depuis Paris où il participait au Sommet pour un nouveau pacte financier mondial.