Football – Un documentaire se prépare sur l’équipe de Suisse

«Les yeux dans les rouges»? En 2022, le modèle a déjà été suffisamment éculé pour adopter un nom autrement plus vendeur que le versant français de 1998. Il reste encore à trouver. Parce que l’histoire qui se raconte vient de commencer. Depuis qu’elle s’est rassemblée à Marbella, en début de semaine dernière, l’équipe de Suisse est suivie à la trace par une équipe de production. L’objectif? Réaliser un documentaire qui racontera toute l’année de la sélection nationale, jusqu’à la Coupe du monde au Qatar, en novembre et décembre prochains. Avec une diffusion imaginée pour le début de l’année 2023.

Montrer les coulisses

Cela rappelle bien sûr les nombreux documentaires qui ont montré les coulisses de plusieurs équipes, ces dernières années: de la Juventus à Tottenham, en passant par Manchester City ou l’équipe d’Italie durant son Euro victorieux. Dans le cas de la Suisse, il y a deux prises de vues: une à l’interne, par le cameraman de l’ASF, Samuel Ebneter, et une pour tout ce qui est ouvert (entraînements, matches, etc.) avec l’équipe de production. Laquelle ira aussi rendre visite aux joueurs dans leurs clubs respectifs et se chargera du story-telling.

«L’idée est de montrer le plus de choses possibles, aussi les moments les plus difficiles»

Il faut imaginer que tout le monde voit ça d’un bon œil, ou en tout cas sans méfiance. Une telle opération aurait-elle pu être réalisable du temps de Vladimir Petkovic, qu’on savait très soucieux de partager le moins possible? On spécule. Mais il est certain que Murat Yakin aborde sa communication avec beaucoup plus de légèreté. Non sans calcul, bien sûr, lui qui n’hésite pas à faire le tour du terrain de Wembley durant l’échauffement, pour aller saluer les supporters suisses présents à Londres, samedi dernier.