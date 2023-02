Cyclocross: Un doigt tordu? Pas de problème

Le départ est un moment très important, dans les courses de cyclocross. Ça joue des coudes pour bien se placer et la lutte est intense. Dimanche, à Hoogerheide en Belgique, pour les Mondiaux de la spécialité, c’était peut-être encore un peu plus important pour tout le monde, y compris pour le Canadien Michael van den Ham. Et forcément, l’accident n’est jamais loin.

Lors de la première boucle, le Nord-Américain a été pris dans une chute à haute vitesse. Les images font froid dans le dos. Car son annulaire de la main gauche s’est retrouvé à 90° de sa position normale. Dans ces conditions, ils seraient certainement pas mal à abandonner. Michael van den Ham, lui, est fait d’un autre bois. Le Canadien a pris les choses en mains, c’est le cas de dire, et s’est remis en place son propre doigt, avant de reprendre le cours de sa course. Il a terminé 33e et avec un beau buzz à l’international.