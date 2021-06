Canada : Un «dôme de chaleur» dans l’Ouest du pays amène des températures record

Trois provinces et deux territoires arctiques sont sous la menace de températures extrêmes, le record de 45 degrés dans deux villes du Saskatchewan en 1937 pourrait être battu.

«Il fait plus chaud dans certaines parties de l’Ouest du Canada qu’à Dubaï», a déclaré le climatologue en chef d’Environnement Canada. (Photo Eric THOMAS / AFP)

Un «dôme de chaleur» au-dessus de l’Ouest du Canada a fait battre de nouveaux records de températures, déclenchant des alertes à la chaleur dans trois provinces et deux territoires arctiques dimanche.

Plus de 40 nouveaux records de température ont été enregistrés en Colombie-Britannique au cours du week-end, notamment dans la station de ski de Whistler. Et les hautes pressions qui emprisonnent l’air chaud dans la région devraient continuer à faire battre des records pendant la semaine.

Environnement Canada a émis des alertes pour la Colombie-Britannique, l’Alberta et certaines parties du Saskatchewan, du Yukon et des Territoires du Nord-Ouest.

«Une vague de chaleur prolongée, dangereuse et historique persistera tout au long de cette semaine», a indiqué Environnement Canada. «Les températures de l’après-midi dépasseront les trente degrés dimanche, et atteindront un pic de près de 40 degrés dans certaines régions en milieu de semaine», ajoute l’organisme. C’est dix à quinze degrés de plus que la normale.