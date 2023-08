Canicule: Un «dôme de chaleur» va faire suer la Suisse au moins 10 jours

Le début du mois d’août avait été frais et maussade. Mais il devrait se terminer dans une ambiance caniculaire. En effet, le thermomètre devrait avoisiner dès vendredi les 35 degrés, voire 36 ou 37 degrés dans le bassin genevois et en Valais. Et ce jusqu’au 25 août. Au moins.

En cause, un «dôme de chaleur» qui se mettra en place dès vendredi et pour une durée indéterminée. «Cette zone de hautes pressions est comme une "bulle" qui va persister et stagner sur une bonne partie de l’Europe et au centre du continent durant plusieurs jours», explique MeteoNews dans un communiqué. «De l’air chaud à tous les étages de l’atmosphère se retrouve ainsi emprisonné à l’intérieur de cette zone», poursuit-il. «De plus et en raison d’un phénomène de compression, l’air se réchauffe de plus en plus».