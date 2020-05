Genève

La crise sanitaire liée à l'épidémie de Covid-19 pousse toute une population dans le dénuement. Samedi, plus de 2500 personnes ont fait la queue devant la patinoire des Vernets, à Genève, pour obtenir un sac contenant de la nourriture d'une valeur de 20 francs.

La Caravane de Solidarité est l'association qui se trouve à l'origine de cette action. Elle organise des distributions de nourriture depuis le début de la pandémie et l'affluence grandit semaine après semaine. La police a même dû intervenir une fois, car les mesures sanitaires n'avaient pas été respectées.

Pour avoir son colis de provisions, il fallait attendre environ trois heures, explique Christophe Jakob, membre de la Caravane de Solidarité. Parmi ces gens prêts à autant de patience pour si peu, beaucoup d'illégaux qui travaillent dans l'économie domestique ou dans la restauration, et qui se retrouvent brusquement sans revenu.

Il y a aussi des familles qui avant la crise sanitaire vivaient déjà sur le fil, avec un peu plus de 3000 francs par mois, et qui ont basculé dans la précarité depuis que tout tourne au ralenti. Il ne faut pas oublier que ces invisibles participent aussi à la prospérité du canton de Genève, souligne Christophe Jakob.

Plus la crise se prolongera, plus il y aura du monde, prévient Christophe Jakob. La Caravane de Solidarité diffuse ses informations via son compte Facebook. Mais le bouche à oreille fonctionne aussi à merveille dans ces situations d'urgence.