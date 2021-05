VALAIS - Un don anonyme de trois millions de francs!

La commune de Chalais compte 3500 habitants et se situe dans le district de Sierre.

Selon une information de la radio Rhône FM, ce montant devrait être utilisé pour des projets en lien avec la sauvegarde du patrimoine et le développement du pôle culturel local. Une p etite p artie de ces fonds a déjà été injectée dans le budget de cette année . Une partie de ces 383 500 francs prévus pour 2021 servira à restaurer les lanternes d’époque du centre de la station de Vercorin.

Le solde de la manne sera utilisé après une période de réflexion. Une commission citoyenne , pilotée par la commune, est e ffet e n cours de création. Son rôle sera, dès cet automne, de réfléchir à quelques investissements plus conséquents et non de diluer l’argent dans de multiples projets , comme l’ a indiqué la présidente de Chalais, Sylvie Masserey Anselin , sur Rhône FM.