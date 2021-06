Grisons - Un double crash fait cinq morts, dont deux Neuchâtelois

Grisons : Le double crash d’un avion et d’un planeur fait 5 morts, dont 2 Neuchâtelois

Cinq personnes – deux pilotes et trois passagers – ont perdu la vie dans un double crash d’avion de tourisme et de planeur, samedi en fin d’après-midi au-dessus de Bivio (GR), annoncent lundi les polices cantonales grisonne et neuchâteloise. Parmi les victimes se trouvent deux Neuchâtelois.