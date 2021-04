Football : Un doublé de Griezmann permet au Barça de recoller au Real

Le FC Barcelone est revenu à hauteur du Real Madrid, deuxième de Liga, après son succès 2-1 sur le terrain de Villarreal grâce à un doublé d'Antoine Griezmann dimanche lors de la 32e journée.

Entre les énormes occasions manquées du Barça en début de match puis l'ouverture du score de Villarreal, le champion du monde Antoine Griezmann, enfin intégré dans cette équipe – avec désormais six buts lors de ses sept derniers matches -, a sorti ses coéquipiers d'une rencontre qui tournait au traquenard face aux demi-finalistes de Ligue Europa.

Mais «Grizi» n'a pas tergiversé et a égalisé immédiatement après le but encaissé (1-0, 26e). Lancé dans la profondeur par une ouverture de son défenseur Óscar Mingueza, l'attaquant français, pourtant excentré, a conclu d'une subtile louche (1-1, 28e). Avant de donner l'avantage aux Catalans dans la foulée (1-2, 35e). Griezmann a anticipé une passe en retrait mal assurée de la défense du «sous-marin jaune» et a devancé la sortie du gardien adverse pour conclure.