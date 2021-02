L’Argovien de 29 ans a ouvert le score pour les Loups de Wolfsburg à la 29e minute, reprenant parfaitement un centre venu de la droite. Il a doublé sa mise juste au retour des vestiaires, en mettant au fond un ballon relâché par le gardien de Bielefeld (2-0, 47e). Ce sont les 4e et 5e buts de Steffen cette saison, pour un total de 16 dans sa carrière en Bundesliga.

Maximilian Arnold, le métronome du milieu de terrain de Wolfsburg, a ensuite marqué un but superbe d’un tir puissant d’une vingtaine de mètres parfaitement placé en hauteur (3-0, 54e).

Les Loups invaincus depuis huit matches

Wolfsburg, seule équipe avec le Bayern et Francfort à n’avoir subi que deux défaites cette saison, est invaincu depuis huit rencontres (cinq victoires, trois nuls) et lutte au coude à coude avec l’Eintracht Francfort pour la troisième place.

Grâce à cette victoire, l’équipe de Volkswagen est troisième à sept points du Bayern et à deux points de Leipzig, qui jouent samedi et dimanche. Le quatrième Francfort peut revenir à égalité avec Wolfsburg, mais va devoir pour cela battre le Bayern à domicile, dans le match phare de cette journée, samedi à 15 h 30. Bielefeld reste 16e et potentiel barragiste.