Hockey sur glace – Un doublé de Timo Meier en NHL

Englué dans la défaite, Montréal vire trois dirigeants

Quatre mois après avoir pris part, à la surprise générale, à la finale de la Coupe Stanley remportée par Tampa Bay (4-1), le Canadien de Montréal est à la dérive dans le championnat de NHL. Après 23 matches de la saison régulière 2021-2022, le club de la métropole québécoise ne pointe qu’à la 29e place (sur 32) avec une fiche de six victoires, 15 défaites et deux revers en prolongation. Dimanche, Geoff Molson, le propriétaire de l’équipe la plus titrée de l’Histoire (24 Coupes Stanley) a estimé que la situation était devenue inacceptable et procédé à des changements majeurs dans son organigramme.