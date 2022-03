Basketball - Un double double, mais une défaite pour Capela

La série de victoires s’est arrêtée à trois pour Atlanta en NBA. Les Hawks ont été battus 116-106 à Charlotte dans la nuit de mercredi à jeudi. La principale explication à cet arrêt pourrait être la contre-performance de Trae Young. En feu lors de ses deux dernières sorties – 47 et 46 points marqués contre les Pacers et les Trail Blazers –, le meneur américain n’a, cette fois, inscrit que 9 unités face aux Hornets.

Au contraire de son coéquipier, Clint Capela était, lui, dans un bon soir. Auteur de 17 points et de 15 rebonds, le pivot genevois a réussi un superbe double double. Le Meyrinois de 27 ans n’avait plus réalisé pareille performance depuis le 25 février dernier et une défaite 112-108 à Chicago (14 points, 17 rebonds).