Netflix : Un double pouce pour de meilleures recommandations

La plateforme de streaming vidéo a ajouté un nouveau bouton d’appréciation afin d’affiner son algorithme de suggestion de contenus.

Mieux écrémer les contenus suggérés à ses abonnés: tel est le but de la nouvelle fonctionnalité lancée par Netflix pour permettre à son algorithme de recommandation de définir avec plus de finesse les goûts de ses utilisateurs. Après le pouce négatif vers le bas et le traditionnel pouce positif vers le haut, un nouveau bouton d’appréciation prenant la forme d’un double pouce positif vient de faire son apparition sur l’interface du célèbre service de streaming de films et séries TV. Disponible sur la version web, TV, Android et iOS de la plateforme vidéo, l’outil permet aux utilisateurs de signaler quand ils ont vraiment adoré un contenu.