Ski alpin: Un doublé pour Goggia à Lake Louise

Les jours se suivent et se ressemblent pour Sofia Goggia. Après sa victoire de vendredi soir, l’Italienne a récidivé samedi dans la deuxième descente dames de Coupe du monde de Lake Louise (États-Unis). Cette fois-ci, pour son 19e succès sur le Cirque Blanc, elle a battu Nina Ortlieb de 0’’34, une marge un peu plus grande que celle qu’elle avait eu la veille dans son duel avec Corinne Suter, soit six centièmes.