Hockey : Un doublé, un blessé et un but magique

Pius Suter, première étoile. Getty Images via AFP

Un contre rondement mené en infériorité numérique dès le début de la 2e période pour le 2-0, suivi d'un but de renard des slots 7 minutes plus tard pour le 4-1, le tout saupoudré d'un énorme travail en infériorité numérique (4'50) et de la première étoile de la rencontre... C'est peu dire que Pius Suter a fait le travail, dans la nuit de mardi à mercredi.

L'ancien joueur de l'EHC Wallisellen âgé de 25 ans a ainsi inscrit ses 7e et 8e buts de la saison et largement contribué au succès des Detroit Red Wings face aux San Jose Sharks, dans leur patinoire de la Little Caesars Arena. En face, Timo Meier a été contenu à une passe décisive, lui qui s'est retrouvé régulièrement contre son compatriote sur le power-play des Californiens (3'36).

La grosse soirée de travail des Suisses a aussi souri à Dean Kukan. Le Zurichois de 28 ans était de retour après s'être cassé un poignet en octobre , et il a signé son come-back d'un but inutile ou presque, lors de la rouste encaissée sur leur glace par les Blue Jackets de Columbus face au puissant Lightning de Tampa Bay (2-7). Son premier de la saison, lui qui carbure à un but annuel dans la grande Ligue depuis 3 ans.

Une fois n'est pas coutume, Roman Josi est de son côté resté muet au cours de la victoire de ses Predators en déplacement à Vegas. Le Bernois a joué plus de 22 minutes et tenté 3 fois sa chance, mais ce sont Filip Forsberg (doublé) et Yakov Trenin qui ont fait pencher la balance en faveur de Nashville chez les Golden Knights (2-3). Janis Moser a pour sa part presque autant joué avec les Coyotes de l'Arizona (19'19, -1), battus à domicile par les Jets de Winnipeg (1-3).

La nuit a été compliquée pour les Helvètes des Devils. Si Jonas Siegenthaler a joué près de 25 minutes, Akira Schmid est quant à lui resté sur le banc des siens à faire son travail de gardien remplaçant. Le New Jersey n'a également pas pu compter sur son capitaine Nico Hischier, «blessé au bas du corps», comme on l'écrit dans le jargon. Les «Diables» ont été vaincus 5-3 par Boston.