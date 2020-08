Un homme de 45 ans, déjà condamné pour 12 viols et tentatives, a avoué le viol et le meurtre d’une adolescente de 15 ans le 20 août à Nantes (ouest). «C’est un échec pour la société. Quand vous avez un drame pareil, c’est un échec pour tout le monde», a déclaré le procureur adjoint de Nantes, Yvon Ollivier, au cours d’une conférence de presse samedi.

Le suspect François V., chef d’équipe dans une briqueterie, traîne derrière lui un lourd casier judiciaire. En décembre 2005, il avait été condamné aux assises à 18 ans de réclusion criminelle pour neuf viols, trois tentatives et une agression sexuelle commis dans trois départements différents entre 2001 et 2003. Ses victimes étaient bâillonnées, ligotées, les yeux bandées, parfois sous la menace d’un couteau.

«Une figure tout à fait lisse»

Pourtant, le 20 août, il est venu à Nantes dans le but de passer à l’acte, a-t-il reconnu en garde à vue. Il avait déjà fait des repérages dans cette rue et y avait trouvé un appartement inoccupé car en travaux. «La victime passait par là, elle a eu le malheur de lui plaire», a dit le magistrat.

Puis, l’homme a aspergé sa victime d’eau de javel et a mis le feu à l’appartement. Ce sont les pompiers, appelés pour un incendie, qui découvriront son corps. Interpellé jeudi, le suspect «a livré spontanément des aveux précis et circonstanciés», selon la police, et a été déferé samedi au parquet de Nantes. Lors de sa garde à vue, cet homme décrit comme «assez froid» et qui était «aussi dans le regret», selon le procureur.