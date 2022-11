Coupe du monde: Un drapeau provocateur aperçu dans le vestiaire serbe

Qatar 2022 : Un drapeau provocateur aperçu dans le vestiaire serbe

Sanctions demandées

Au Kosovo, ce drapeau est non seulement perçu comme xénophobe, mais également comme un appel au génocide. La Fédération kosovare de football (FFK) a formellement demandé à la FIFA de prendre des sanctions. «Des actes d’un tel chauvinisme n’ont pas leur place dans un événement sportif, encore moins dans le plus grand tournoi de football au monde. Nous demandons à la FIFA de prendre des sanctions contre des actes qui incitent à la haine et sont en contradiction avec les valeurs humaines», peut-on lire dans le communiqué.

Hajrulla Ceku, ministre des Sports du Kosovo, a également condamné le geste serbe. «Des images honteuses en provenance du vestiaire serbe, déployant un message de haine, xénophobe et génocidaire envers le Kosovo, tout en se servant de la plateforme de la Coupe du monde. Nous attendons des sanctions de la FIFA, sachant que la FFK est un membre de la FIFA et de l’UEFA», a écrit Ceku sur Twitter.

Incident minimisé

Le souvenir de l’aigle bicéphale

Ce n’est pas la première fois que l’équipe serbe de football se trouve au cœur de la tourmente dans une Coupe du monde. En 2018 en Russie, lors du match entre la Suisse et la Serbie (victoire de la Nati 2-1), la FIFA avait infligé 10’000 francs d’amende aux joueurs suisses Granit Xhaka et Xherdan Shaqiri pour avoir célébré les buts suisses en faisant un geste de l’aigle bicéphale (symbole du drapeau albanais), en réponse aux provocations des supporters serbes.

Xhaka et Shaqiri sont tous deux originaires d’Albanie, pays qui s’était affranchi du Kosovo en 1999 et avait déclaré son indépendance dix ans plus tard, indépendance qui n’est toujours pas reconnue par la Serbie. La Suisse et la Serbie, qui figurent dans le même groupe au Qatar, s’affrontent le vendredi 2 décembre à 20 h.