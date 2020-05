Coronavirus

Un drive-in de dépistage à l'hôpital d'Yverdon

Ouvert sept jours sur sept, le drive-in yverdonnois peut accueillir jusqu'à 100 voitures par jour. Le test coûte 120 francs, remboursé par l'assurance maladie de base.

Pour tous les Romands

«Avec ce drive-in, nous voulons offrir la prise en charge la plus rapide et la plus simple possible à la population de la région, mais aussi de la Suisse romande en général», indique le Dr Ombelli.