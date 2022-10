Vaud: Un drone-bouée pour sauver les migrants de la noyade

L’idée de départ de David Arnaud était de concevoir un drone d’un nouveau type dans le cadre de son projet de troisième année de bachelor, à l’école Swiss Design Center, située à Lausanne. «J’ai commencé par des recherches et une analyse du marché pour voir dans quels domaines les drones sont les plus utilisés professionnellement. Je me suis ensuite intéressé aux moyens de sauvetage et à la rapidité d’intervention», explique l’étudiant.