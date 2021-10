Sauvetage inédit : Un drone géant pour sauver des chiens piégés par la lave

Une entreprise espagnole a envoyé lundi vers l’île de La Palma, aux Canaries, un drone de 2,5 m de diamètre armé d’un filet rigide pour récupérer des chiens de chasse coincés par l’éruption.

Une opération inédite et illégale

Or, la loi espagnole ne permet pas le transport d’animaux ou d’êtres humains par drone. Pis, les chiens en question se trouvent dans une zone d’exclusion en raison de l’éruption, zone où le vol de drones est très restreint.

Une autorisation spéciale a été demandée aux autorités locales pour permettre le sauvetage. Et une pétition a été lancée sur Change.org

Les chiens se trouvent dans la ville de Todoque, totalement dévastée par l’éruption du Cumbre Vieja. Ils sont pris au piège d’un bassin vide dont le sol est recouvert de cendres et qui est encerclé par de la lave.

De l’eau et de la nourriture ont pu leur être acheminés jusqu’ici au moyen de drones de taille standard. L’un des chiens a déjà perdu la vie et des milliers d’internautes réclament via les réseaux sociaux qu’on ne laisse pas mourir les autres.