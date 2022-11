Canada : Un drone qui peut «voir» à travers les murs

Les chercheurs Ali Abedi et Deepak Vasisht, qui ont récemment présenté leur trouvaille à la 28 e conférence annuelle Mobile Computing and Networking, ont nommé leur création «Wi-Peep», un joli nom pour un projet doté d’une implication plutôt horrifique, rapporte Gizmodo . Le drone est en effet capable de réaliser ce que l’on appelle une attaque révélant le positionnement, permettant de manipuler les données du wi-fi pour littéralement voir à travers les murs.

Les chercheurs expliquent que leur drone équipé d’un petit système ad hoc exploite des déficiences dans le protocole IEEE 802.11, protocole qui connaît des soucis de sécurité depuis belle lurette. Leur programme utilise une manipulation des données wi-fi qui permet très simplement de mesurer la distance entre un signal et un objet. Pratiquement, il suffit qu’un appareil intelligent tente de se connecter pour qu’il envoie une réponse à un autre dispositif dans sa zone, et ce même si le réseau est protégé par un mot de passe. Puis, le type d’appareil scanné de la sorte peut être déterminé par son identifiant unique MAC, ce qui signifie que votre Smart TV, smartphone, laptop ou tout autre dispositif se connectant à un wi-fi peut être scanné par le drone.

Utilisation inquiétante

Les deux chercheurs se disent inquiets face à divers scénarios rendus possibles avec leur découverte. Il est en effet possible de déterminer le positionnement des habitants d’un bâtiment, de caméras de surveillance et même de capteurs d’intrusion. Un voleur pourrait alors localiser des biens comme un laptop et identifier le moment opportun en voyant si quelqu’un est proche ou éloigné de celui-ci pour le voler en scannant les smartphones et smartwatches des occupants. Durant sa présentation, Adebi a même schématisé le suivi de gardes de sécurité dans une banque basé sur cette hypothèse, soulignant que l’utilisation du drone pour scanner l’intérieur depuis l’extérieur d’un bâtiment était une opération qui a peu de chances d’être détectée.