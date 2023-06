Innovation: Un drone résistant au feu pour aider les pompiers

1 / 3 Aller au cœur du sinistre et pouvoir disposer de données fiables sur la température, par exemple, est gage d’efficacité. pour combattre un feu. Empa Le drone peut, sans fondre, aller très près du sinistre. Empa L’engin est «habillé» pour ne pas souffrir des flammes. Empa

Au cœur d’un incendie, il peut régner des températures d’environ 1000 degrés et pas question de mettre en danger la vie des pompiers. Des robots volants pouvant s’approcher au plus près du feu pourraient aider lors d’interventions. Des chercheurs de l’Empa (laboratoire suisse des matériaux) et de l’Imperial College London développent actuellement un drone résistant à la chaleur, qui peut fournir les premières données du foyer de danger. L’engin, équipé de caméras et de capteurs de CO 2 (dioxyde de carbone) pourrait ainsi fournir des informations importantes sur la répartition des foyers d’incendie, les dangers inattendus ou les personnes piégées. Des caméras thermiques permettent également de visualiser les zones extrêmement chaudes à éviter.

Équipement résistant

«La chaleur extrême dégagée par un incendie est trop importante pour les drones disponibles dans le commerce», explique David Häusermann, chercheur à l’Empa au laboratoire Sustainability Robotics. Près du feu, le cadre fond et l’électronique cède. «Il n’est pas possible de faire plus que des prises de vues aériennes du lieu de l’incendie à une distance sûre avec les drones actuels (ce qui se fait déjà)», ajoute-t-il. L’objectif du chercheur en robotique était donc de développer un drone capable de résister à la chaleur et de fournir des données rapides et précises depuis le centre du foyer de danger.

Des tests à affiner

Les chercheurs se sont inspirés de la nature pour concevoir le FireDrone, et plus précisément d’animaux comme le pingouin, le renard polaire et le scarabée cracheur, qui vivent à des températures extrêmes et possèdent des couches thermorégulatrices permettant de survivre en conditions extrêmes. Pour ce drone, il s’agit d’un aérogel, un matériau ultraléger composé presque entièrement de pores remplis d’air et entourés d’un soupçon de substance polymère. Des essais sur le terrain d’entraînement de pompiers ont été concluants. D’autres tests doivent encore être menés avec diverses sources de feu, dégageant de la suie par exemple. Par ailleurs, ce drone s’est révélé efficace dans des milieux extrêmement froids.

Ne ratez plus aucune info Pour rester informé(e) sur vos thématiques préférées et ne rien manquer de l’actualité, inscrivez-vous à notre newsletter et recevez chaque jour, directement dans votre boîte mail, l’essentiel des infos de la journée.