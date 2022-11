Espace : Un drone spatial de l’armée US de retour sur Terre après 908 jours en orbite

«Capacité sans pareil»

La navette sans pilote, dont le premier vol a eu lieu en 2010, a passé au total plus de dix ans dans l’espace, au cours de ses six missions, ajoute le constructeur dans un communiqué. Elle «ne cesse de battre des records et fournit à notre pays une capacité sans pareil de tester et d’intégrer rapidement des nouvelles technologies spatiales», a déclaré le vice-président de Boeing Space Jim Chilton.,