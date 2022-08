Football : Un duel Lausanne - Zurich en 16es de finale de la Coupe

Le tirage au sort des 16es de finale de la Coupe de Suisse a accouché d’un duel entre le champion de Suisse en titre, le FC Zurich, et le favori No 1 dans la course à la promotion en Super League, le Lausanne-Sport, dimanche soir sur le plateau de la SRF. Un match qui aura forcément une saveur particulière pour l’entraîneur vaudois du LS, Ludovic Magnin, ancien joueur et ex-coach du FCZ.