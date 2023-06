Les coprésidents du PS seraient surpris par un duel rouge-vert

Dans la «NZZ am Sonntag», Cédric Wermuth et Mattea Meyer, coprésidents du PS disent ne pas encore souhaiter indiquer s’ils seront candidats à la succession d’Alain Berset, ni s’ils souhaitent qu’une femme soit élue au Département fédéral de l’intérieur. «Beaucoup de choses peuvent se passer dans les six mois qui nous séparent des élections. On ne sait par exemple pas du tout si les six autres conseillers fédéraux se représenteront tous», note Mattea Meyer. Les candidats du PS seront ainsi nommés en novembre prochain par le groupe parlementaire.