Littering: davantage d’amendes désormais

Avec la pandémie et la vente de nourriture à l’emporter, l’abandon de déchets sur le domaine public a augmenté et cela a un coût pour les collectivités publiques. Par beau temps, les bords des lacs et les parcs souffrent de ces incivilités, qui ont amené des autorités cantonales et communales à agir. Par des campagnes d’affichage, comme à Yverdon-les-Bains, Lausanne et dans les cantons de Fribourg et Genève, notamment. Et aussi avec un renforcement de l’aspect répressif. Si les autorités de Lausanne annoncent qu’elles sanctionneront plus l’an prochain, la Ville de Genève a agi avec plus de sévérité cet été déjà.