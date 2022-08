E-sport : Un duo allemand en feu remporte la finale des Fortnite Champion Series 

JannisZ et Vadeal empochent 300’000 dollars. DR

Au terme d’un peu plus de cinq semaines de compétition, les Fortnite Champion Series se sont achevées dimanche sur une victoire indiscutable des Allemands JannisZ et Vadeal. Les deux joueurs de 17 ans ont remporté la finale du championnat pivot d’Epic Games avec 337 points et deux Victoires Royales au total, après après dominé la première session le samedi.

«Vraiment reconnaissant»

Avec ce titre, JannisZ célèbre son 3e trophée en FNCS, tandis que Vadeal savoure lui son premier sacre. «Je suis vraiment reconnaissant d’avoir eu un duo prêt à travailler dur en tant que team, malgré un début de saison compliqué», a écrit sur Twitter JannisZ à propos de son compatriote et coéquipier chez Wave Esports. L’équipe du Letton Merstach et du Russe Malibuca (2e), et celle du Serbe Queasy et du Britannique Veno (3e), complètent le podium.

«On peut mieux faire»