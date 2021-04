Walperswil (BE) : Un ebiker de 85 ans se tue en chutant

Un octogénaire suisse a perdu la vie lundi après avoir perdu la maîtrise de son vélo électrique et s’être blessé dimanche.

Un cycliste électrique a eu un accident à Walperswil (BE), dimanche vers 15 heures. Il a été blessé et a été transporté à l’hôpital dans une ambulance. L’homme est décédé lundi, selon un communiqué de la police cantonale bernoise. La cause de l’accident et la cause de l’accident font l’objet d’une enquête.