Val-de-Travers (NE) – Un éboulement historique complique la vie des travailleurs frontaliers

Un éboulement d’une ampleur historique

De mémoire de spécialiste, jamais éboulement n’avait été aussi important sur les routes du canton. «Certes, l’éboulement des Granges avait été encore plus impressionnant (ndlr: en octobre 2017, lorsque 70’000 m3 de matière s’étaient affaissés vers Le Locle, sans toutefois atteindre la route cantonale ou les voies CFF) mais il était, lui, dû à l’exploitation de la carrière,» a rappelé Dominique Flückiger, le chef de l’Office de l’entretien du Service des ponts et chaussées neuchâteloises. Sur site, des ouvriers spécialisés procèdent actuellement à des travaux de clouage. Ces derniers consistent à effectuer des forages et à planter de longues tiges dans la falaise en y injectant du lait de ciment, afin de sceller la roche. Il s’agira ensuite de remplacer le filet métallique en amont, de déblayer la chaussée et de la remettre en état.