Tennis : Un échange spectaculaire à Hambourg

Coup droit, revers, lob, amortie et même un «tweener»: toute la panoplie du tennis est passée dans l’échange monstrueux entre Alejandro Davidovich Fokina et Lorenzo Musetti. En quarts de finale du tournoi ATP d’Hambourg, l’Espagnol et l’Italien ont fait le show en tout début de partie, en couvrant tous les coins du terrain lors d’un échange spectaculaire.

Après une brève bataille de fond de court, Musetti est parvenu à mettre son adversaire en difficulté grâce à un coup droit croisé. La suite est une succession de coups tous plus improbables les uns que les autres, conclue au filet par une amortie géniale de l’Italien, lequel s’était même permis de lober son adversaire avec un «tweener» quelques secondes plus tôt. Au final, Musetti (51e joueur mondial) s’est imposé en deux manches (6-4 6-3) et un peu plus d’une heure et demie de jeu.