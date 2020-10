Bilatérales : Un échec de l’accord-cadre ne serait «pas un drame», selon Levrat

Le président sortant du Parti socialiste a déclaré dans un entretien publié ce dimanche que sa formation est favorable à un accord-cadre avec l’UE mais seulement à condition que la Suisse reçoive certaines garanties.

L’euphorie du PS pour l’Europe s’est largement dissipée, estime le président sortant du Parti socialiste Christian Levrat dans la «NZZ am Sonntag» . Si l’accord institutionnel devait échouer, ce ne serait pas «la fin du monde», selon le Fribourgeois.

Si l’UE n’entre pas en matière et que l’accord-cadre échoue, ce ne serait certes pas idéal mais «pas un drame» non plus. Les accords bilatéraux devraient alors être développés seulement dans les domaines où il y a un intérêt mutuel.