CITROËN XM - Un échec transformé en succès

Pour Citroën, la XM représentait, au début des années 1990, le sésame vers la catégorie haut de gamme. L’expérience s’est soldée par un échec et la grande Citroën a fait un bide. Aujourd’hui, elle est sur le point de devenir un objet de convoitise.

La carrière de la Citroën XM a commencé de manière assez prometteuse. Succédant à la légendaire CX, qui, après 16 ans de production, n'était achetée plus que par des fétichistes de la marque, la grande Citroën était censée redorer le blason de la marque dans la catégorie haut de gamme. Et comme, pour des raisons historiques, Citroën se sentait obligé de se concentrer avant tout sur le design, le travail sur la XM a commencé par la recherche de la forme optimale. Trois équipes de designers se sont affrontées avec leurs projets et c'est finalement la maison Bertone, dont le designer Marcello Gandini avait déjà conçu la BX, qui l’a remporté.

Conçue pour durer

Pour minimiser les coûts de la XM, Citroën a pu bénéficier de la plateforme de la Peugeot 605, qui venait alors d’être développée, mais a néanmoins pu utiliser son propre système de suspension hydraulique, typique de la marque. La XM a été construite dans une usine entièrement rénovée de Rennes-la-Janais et conçue pour durer. Un traitement anticorrosion renforcé des tôles, beaucoup de plastique composite et un contrôle qualité intensif ont fait en sorte que la XM n’hérite pas de la mauvaise réputation de rouiller facilement des CX. Pour Citroën, il était évident que le nouveau modèle serait également à la pointe de l'aérodynamisme. La XM atteignait ainsi un très bon coefficient de traînée de 0,28, ce qui a permis à la voiture d'afficher une faible consommation de carburant et un faible niveau de bruit intérieur.

La XM en bleu saphir. À partir de juillet 1994, le double angle des modèles Facelift se situait au centre. Kai-Uwe Knoth / www.zwischengas.com La partie arrière haute rappelle un peu la Citroën SM des années 1970. Kai-Uwe Knoth / www.zwischengas.com Profil cunéiforme avec ligne de fenêtre ludique et hayon fuyant. Kai-Uwe Knoth / www.zwischengas.com

Bien entendu, Citroën ne s’en est pas tenu à un design de carrosserie moderne, mais a également perfectionné la suspension hydropneumatique, qui assurait désormais la position du véhicule au moyen d'un système électronique doté de nombreux capteurs et adaptait la suspension et l'amortissement en conséquence. Deux sphères supplémentaires ont été installées afin de procéder rapidement aux réglages en usine. En décembre 1993, le système AntiSink est venu compléter le dispositif de suspension. En conséquence, la XM a surpassé ses concurrentes en offrant un confort de suspension extrêmement élevé, associé à une grande sécurité de conduite. Certes, la XM bénéficiait d’une suspension un peu moins souple que son prédécesseur, mais elle était la seule de sa catégorie à procurer cette sensation de «tapis volant». Un confort répercuté sur le prix, vu le système très complexe.

Un moteur faible

Citroën n'a jamais vraiment réussi à balayer une critique de la CX, même avec la XM. Tout au long de sa vie, les moteurs disponibles étaient trop faibles. À l'exception du moteur turbo de 147 ch, les moteurs à essence quatre cylindres manquaient de puissance et étaient trop bruyants, tandis que le moteur à six cylindres de 200 ch de la première génération se distinguait surtout par son manque de fiabilité. L'amélioration est venue avec le moteur V6 entièrement redessiné de 190 ch, qui a été introduit en avril 1997. Les moteurs diesel de 109 ou 129 ch étaient économiques et durables, mais un peu grossiers.

Dans l’habitacle, Citroën a malheureusement renoncé à toute extravagance, et s’il n’y avait pas eu le volant monobranche de la première heure, typique de la marque, on se serait cru dans une voiture de catégorie moyenne quelconque. Même l’autoradio était désormais placé à un endroit qui permettait de l’allumer sans avoir à s’arrêter sur la route.

Aujourd’hui adulée