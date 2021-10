République démocratique du Congo – Un écogarde tué dans le parc national des Virunga

Plus ancienne réserve naturelle d’Afrique

Le parc des Virunga est situé à la frontière de la République démocratique du Congo (RDC) avec le Rwanda et l’Ouganda, et s’étend sur 7800 km2 dans la province du Nord-Kivu dont Goma est le chef-lieu. Plus ancienne réserve naturelle d’Afrique inaugurée en 1925, ce sanctuaire des gorilles de montagne est devenu également un repaire des groupes armés locaux et étrangers qui écument la région orientale de la RDC depuis plus de 25 ans. Des écogardes s’y accrochent régulièrement des rebelles et milices. Depuis 2020, une vingtaine de rangers ont été tués dans le parc des Virunga. AFP