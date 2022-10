Genève: Un écrin architectural accueille les plus démunis

1 / 6 La résidence de l’Hospice général est située du 4e au 7e étage de l’immeuble situé à la rue des Deux-Ponts, à la Jonction. leo/20min Les locaux comptent 14 chambres pour des couples ou famille. leo/20min Et également 15 chambres individuelles, entre autres. leo/20min

Nouveau lieu pour les plus démunis qui se retrouvent sans logement au bout du lac. L’Hospice général a présenté mardi ses locaux de la Jonction: une résidence pour l’hébergement d’urgence et temporaire dans un bâtiment situé à la rue des Deux-Ponts, ancienne usine rénovée et surélevée à deux reprises (voir plus bas).

Destinés aux bénéficiaires de l’aide sociale comme aux migrants âgés de 18 à 65 ans, les quatre étages supérieurs des «Berges du Rhône» loués par l’institution sociale peuvent accueillir jusqu’à 74 personnes dans différents types de logements selon les situations (chambres individuelles, pour les familles, studios ou logement d’urgence). Sur place, ils bénéficient d’un encadrement spécifique pour faire en sorte qu’ils puissent se reconstruire, tisser des liens entre eux et avec l’extérieur, et à la fin retrouver un appartement.

«Vivre seuls, pas isolés»

«Notre volonté ici est de proposer un lieu de vie et un accompagnement vers un logement pérenne», a résumé Leila Badiss, responsable de l’unité logement de l’Action sociale de l’Hospice général. Le conseiller d’État, Thierry Apothéloz, en charge du Département de la cohésion sociale, lui, a souligné l’importance du logement dans l’insertion sociale et professionnelle: «Il faut un toit pour se poser et réfléchir, sans règles de temps, c’est la première composante, la deuxième étant l’action sociale», a-t-il déclaré.



Une équipe pluridisciplinaire accompagne ainsi les résidents en fixant avec eux des objectifs, sans imposer de délai. «Cela permet de mettre en avant leurs forces, compétences et difficultés, a indiqué Estefania Perez, travailleuse sociale aux Berges du Rhône. Ils réapprennent à vivre seuls et pas isolés.»

Double surélévation L’immeuble de la rue des Deux-Ponts, construit au début du XXe siècle, a notamment abrité l’usine de cadrans de montre Beyeler avec quatre étages d’atelier. Racheté par un privé au début des années 2000, il a fait l’objet de surélévations, l’une en 2010 puis une autre, notamment contestée par la Ville, en 2020. Depuis une dizaine d’années, il abrite des logements pour les étudiants de l’université privée Webster University. Le bâtiment a été vendu le 1er juin dernier à une société d’investissement pour 69 millions, comme l’avait révélé immobilier.ch.

Moins cher que l’hôtel



L’Hospice général a été directement approché l’an dernier par le propriétaire de l’immeuble, qui voulait au départ accueillir d’autres logements étudiants, avant la survenue du Covid, a expliqué Leila Badiss. Le bail actuel court sur une dizaine d’années. Pour l’institution sociale, cette solution est bien moins chère et plus efficiente qu’un hébergement à l’hôtel, qui a connu pic durant la pandémie, avec 726 personnes logées en décembre 2020. Un chiffre qui s’élève aujourd’hui à moins de 350. Ici, «cela coûte 2000 francs par mois pour une personne et 2500 francs pour une famille, en prenant en compte l’accompagnement», a détaillé la responsable, alors qu’à l’hôtel, les frais s’élèvent entre 2000 et 2500 francs pour une personne et 5000 francs pour une famille, sans l’encadrement social.