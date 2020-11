L’écureuil se rattrape de justesse au bol bleu mais son corps repart vers l’arrière et le malheureux a bien du mal à garder l’équilibre. Il reprend rapidement ses esprits et retourne à son casse-croûte. L’autrice de la vidéo raconte que tout a commencé quand elle a décidé de nettoyer son frigo, vendredi. «J’ai trouvé un très vieux sac de poires au fond. Au lieu de les jeter, j’en ai laissé deux pour Hamlet (ndlr: le cochon domestique de la famille)», raconte Kathleen au «Daily Mail» .

«Je me suis inquiétée pour lui toute la nuit»

Quand le rongeur est revenu un peu plus tard dans la journée, la mère de famille a remarqué qu’il semblait saoul. «Il se penchait en arrière tout en mangeant. C’est là que je me suis rendu compte que les poires devaient avoir fermenté dans le fond du réfrigérateur», explique-t-elle. Inquiète, Kathleen a jeté les fruits mais a laissé le bol bleu, qu’elle a rempli de maïs et de graines. «Je me suis inquiétée pour lui toute la nuit», confie-t-elle. Le lendemain, l’écureuil est revenu pour sa visite quotidienne, en pleine possession de ses moyens.