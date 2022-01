Valais : Un éducateur de prison se transforme en trafiquant

Un agent de détention d’une prison valaisanne pour mineurs et jeunes adultes s’est mué en vendeur de drogue. Parmi ses complices, un ancien détenu dont il avait la responsabilité.

La prison de Pramont (VS) est réservée aux adolescents et jeunes adultes.

Un ancien éducateur de la prison pour adolescents et jeunes adultes de Pramont (VS) s’est lancé dans l’achat et la vente de drogue. Le gardien a déployé son entreprise criminelle d’octobre 2017 à mai 2020. Bien que licencié en 2018 pour un motif étranger à l’affaire, l’homme a continué à faire du trafic, selon «Le Nouvelliste». L’ex-agent de détention a d’abord commencé par acheter 2,5 kilos de marijuana, avant de vendre de la coke.