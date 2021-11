Indonésie : Un éléphanteau meurt après une blessure à la trompe

Un jeune éléphant a été blessé par un piège, à Sumatra, en Indonésie. Malgré une amputation partielle de la trompe, il n’a pas survécu.

Le petit éléphant d’un an et demi a succombé à une grave infection, deux jours après avoir été retrouvé par des habitants d’un village dans la province d’Aceh (nord de l’île de Sumatra, en Indonésie) malgré une amputation du reste de sa trompe pour tenter de le sauver.

«Enquête approfondie»

La déforestation a réduit l’habitat naturel des éléphants de l’île située dans l’extrême Ouest de l’Indonésie et provoque des conflits de plus en plus fréquents entre les animaux et les humains, notamment les agriculteurs qui veulent protéger leurs exploitations des dégâts causés par les animaux. Les éléphants sont aussi tués pour leurs défenses en ivoire, très recherchées par les trafiquants.