États-Unis : Un élève de 5 ans s’acharne sur sa prof et lui fait perdre connaissance

Une enseignante de Floride a dû être intubée après avoir été violemment agressée par un très jeune écolier, mercredi dernier.

«Nous ne recevons pas de formation sur la façon de nous battre avec des élèves ou sur la façon de se protéger contre une chaise ou une étagère qui nous est lancée dessus. Ce n’est pas la première fois que cela se produit.» Présidente du syndicat des enseignants du comté de Broward, Anna Fusco a poussé un coup de gueule après la violente agression dont a été victime une de ses protégées, mercredi dernier.

Trisha Meadows, qui travaille depuis treize ans avec des élèves en difficulté à Pine Lakes (Floride), était en plein cours quand deux enfants de 4 et 5 ans ont commencé à jeter des objets à travers la classe et à retourner les chaises. D’autres membres du corps enseignants sont intervenus pour séparer les élèves, pendant que Trisha emmenait le garçon de 5 ans dans une salle prévue pour calmer les enfants. Violemment agressée par l’écolier, la prof a appelé ses collègues à l’aide via un talkie-walkie.

«Il a couru, l’a attaquée et lui a sauté dessus avec tout le poids de son corps. Elle est tombée et s’est cogné la tête, ce qui a causé une blessure grave et d’autres lésions corporelles qui vont nécessiter une intervention chirurgicale», explique Anna Fusco à WSVN. La malheureuse est finalement parvenue à sortir de la pièce par ses propres moyens. Selon un policier intervenu sur place, Trisha était «assise par terre contre un mur, clairement faible et étourdie». Elle a finalement perdu connaissance.

À son arrivée à l’hôpital, l’enseignante présentait des blessures tellement graves qu’elle a dû être intubée. Depuis, Trisha a pu rentrer chez elle. Aucune arrestation n’a été effectuée et aucune plainte déposée pour le moment. L’enfant pourrait cependant être poursuivi pour coups et blessures graves avec les mains, le poing et les pieds, ainsi que pour coups et blessures graves dans l’intention de causer des dommages corporels ou un handicap. Selon la syndicaliste, ce même élève avait déjà agressé l’enseignante par le passé.

Une enquête est en cours. Trisha, elle, compte reprendre le travail dès qu’elle le pourra, à condition que sa sécurité soit assurée, selon Fox 13. «Cela n’aurait jamais dû arriver. Notre direction était au courant du niveau de violence de cet élève, mais le sentiment d’urgence n’était pas là, ni de la part de la direction de l’école ni de celle du district», déplore Anna Fusco.